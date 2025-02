Die Städte Wittenberg und Weißenfels haben bereits über eine mögliche Verpackungssteuer beraten.

Dem Stadtrat Halle liegt ein Antrag zur Verpackungssteuer vor.

Tübingen erhebt seit 2022 eine Abgabe auf Einwegverpackungen für Speisen und Getränke.

Nachdem die in Tübingen, Baden-Württemberg eingeführte Verpackungssteuer vom Bundesverfassungsgericht für rechtens erklärt wurde, diskutieren auch einige Kommunen in Sachsen-Anhalt über die Einführung einer möglichen Steuer auf Einwegverpackungen. Damit könnte zukünftig Einwegmüll reduziert und die Kosten für die Müllentsorgung gerechter verteilt werden. Laut Umfragen der Deutschen Umwelthilfe aus den Jahren 2023 und 2024 bekundeten insgesamt 120 Kommunen Interesse an einer Verpackungssteuer.

In Lutherstadt Wittenberg und Weißenfels wurden bereits erste Diskussionen über eine mögliche Steuer auf Coffee-to-go-Becher und Pizzakartons geführt. Beide Kommunen sind eigenen Angaben zufolge allerdings noch nicht so weit, die Verpackungssteuer einzuführen. Weißenfels teilte mit, zunächst die Erfahrungen anderer Kommunen abwarten zu wollen.

Verpackungsmüll ist ein Problem, das Kosten verursacht Sprecherin der Lutherstadt Wittenberg

In Wittenberg wurde hingegen ein interner Arbeitskreis eingerichtet. Die Stadt halte eine derartige Steuer grundsätzlich für denkbar, erklärte eine Sprecherin: "Verpackungsmüll ist ein Problem, das Kosten verursacht". Es sei jedoch schwierig, den Kreis der betroffenen Unternehmen und die konkret zu besteuernden Verpackungen genau zu bestimmen, so die Sprecherin weiter. Vor einer Entscheidung wolle Wittenberg an einer Informationsveranstaltung des Deutschen Städtetages teilnehmen.

Klage gegen die Verpackungssteuer Das Bundesverfassungsgericht hat im Januar entschieden, dass Kommunen eine Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen für Speisen und Getränke erheben dürfen. Zuvor hatte die Betreiberin eines Schnellrestaurant in Tübingen geklagt, woraufhin die Steuer vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg für unwirksam erklärt wurde. Dieses Urteil wurde jedoch ein Jahr später vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt. Die daraufhin eingereichte Verfassungsbeschwerde der Betreiberin wurde vom Bundesverfassungsgericht geprüft und zurückgewiesen. Mit dem Urteil vom 22. Januar ist die Verpackungssteuer rechtmäßig. Quelle: Bundesverfassungsgericht