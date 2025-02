Anders als in Sachsen-Anhalt waren in Thüringen 2024 weniger Anzeigen wegen unerlaubter Drohnenflüge erstattet worden. Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes gab es insgesamt 29 Anzeigen. In 27 Fällen wurden die Verstöße als Ordnungswidrigkeit geahndet. Meistens ging es dabei um unerlaubte Flüge über Wohngrundstücken, gefolgt von unregistrierten Drohnen. In der Nähe von Flugplätzen habe es vier Vorfälle gegeben. Eine Drohne in der Nähe eines Flughafens steigen zu lassen, ist eine Straftat und gilt als "gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr".