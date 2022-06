Der Fachkräftemangel bleibt die größte Herausforderung in der stationären Pflege in Sachsen-Anhalt und mindert die Qualität für die Heimbewohner. So haben die Prüfer der Heimaufsicht 2021 bei fast jeder vierten der rund 860 Kontrollen im Land Mängel bei der Personalausstattung oder -qualifikation in den Einrichtungen entdeckt. Fast genauso häufig waren Mängel bei der Pflegeausübung. Das geht aus einem am Mittwoch in Halle veröffentlichten Bericht der Heimaufsicht des Landesverwaltungsamtes.