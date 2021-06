In Quedlinburg will sich der Landkreis Harz aus der Finanzierung der Lyonel-Feininger-Galerie zurückziehen. Bisher zahlt der Kreis pro Jahr 200.000 Euro. Am Mittwoch soll der Kreistag entscheiden, ob der Zuschuss jährlich um 40.000 Euro reduziert wird. Den Landkreis Harz plagen Haushaltsschulden in Höhe von fünf Millionen Euro.