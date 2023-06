Konkrete Zahlen, in wie vielen Firmen in Sachsen-Anhalt eine Vier-Tage-Woche gilt, gibt es nicht. Eine solche Statistik führe man nicht, erklärte die Agentur für Arbeit auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Auch die Industrie- und Handelskammern in Halle und Magdeburg können dazu nichts liefern. Selbst die Wissenschaftler vom arbeitgebernahen Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf winken ab. Dazu liege kein Zahlenmaterial vor, heißt es.

Für den Großteil der Unternehmer im Land spielt diese Debatte keine Rolle. Jan Pasemann, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Sachsen-Anhalt

"Es gibt immer wieder einzelne Betriebe, die die Vier-Tage-Woche eingeführt haben", sagte Martin Mandel, Sprecher des DGB Sachsen-Anhalt. Aber ein Massenphänomen sei dieses Arbeitszeitmodell hierzulande definitiv noch nicht. "Für den Großteil der Unternehmer im Land spielt diese Debatte keine Rolle", sagte Jan Pasemann, Sprecher der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt.

Unter dem Schlagwort "Vier-Tage-Woche" werden ganz unterschiedliche Arbeitszeitmodelle zusammengefasst und meist ist nicht klar, was genau gemeint ist. "In Belgien zum Beispiel wurde ein Gesetz erlassen, dass man seine reguläre Arbeitszeit, rund vierzig Stunden pro Fünf-Tage-Woche, auch in vier Tagen erledigen darf", erläutert Arbeitsforscher Philipp Frey. Vollzeit-Arbeitnehmer dürfen dort am Tag länger arbeiten, damit alle erforderlichen Stunden in vier Tagen geleistet werden können.

So etwas finde auch in Deutschland schon recht häufig statt, sagt Wissenschaftler Frey. "Da wird dann beispielsweise vier mal neun Stunden gearbeitet und stellt damit auch schon eine kleine Arbeitszeitverkürzung dar." Anders beim "80/100-Modell": Für achtzig Prozent der Arbeitszeit gibt es 100 Prozent Lohn. "Das scheint mir auch international der Goldstandard zu sein", so Frey.

Vier Tage arbeiten und drei Tage Wochenende bei gleichem Lohn – darüber konnten sich zuletzt in Großbritannien über 3.300 Beschäftigten zunächst für sechs Monate freuen. Nach dieser Testphase war der Großteil der beteiligten Firmen nachhaltig davon überzeugt. 56 von 61 Arbeitgebern gaben an, die Vier-Tage-Woche beibehalten zu wollen, wie die Forscher mitteilten. Die Ergebnisse beruhen allerdings auf der Auswertung von Unternehmen, die sich freiwillig zur Teilnahme gemeldet hatten. Eine zufällige Auswahl gab es nicht.

Bei dem britischen Projekt machten sowohl Unternehmen aus dem Finanzsektor, der IT- und Baubranche sowie der Gastronomie oder dem Gesundheitswesen mit. Darunter waren auch welche mit Schichtbetrieb. Auch in anderen Ländern wird mit der Vier-Tage-Woche experimentiert, darunter Irland, Island, Belgien oder Australien.