Dazu dürfte wohl die Ministerin ihren Teil beigetragen haben. Denn die Mitteilung, dass die umstrittene 4 plus 1-Regel keinesfalls im Zusammenhang mit dem Lehrermangel stehe , wird selbst ein Siebtklässler kaum glauben können und auch der Landtag debattierte ja das Thema vor genau diesem Hintergrund. Es wäre also an der Zeit einzuräumen, dass alle Versuche, den Lehrermangel auch nur mittelfristig zu beheben, scheitern werden.

So wie in Sachsen-Anhalt bereits Landärzte, Köche, Pflegekräfte oder Schwimmmeister fehlen, so hat auch der Lehrermangel eine wesentliche Ursache und die ist als demografischer Wandel bekannt. Dieses Thema ist allerdings der große weiße Elefant in Sachsen-Anhalt, den zwar jeder sieht, aber niemand debattieren möchte. Insofern ist die 4 plus 1-Regel tatsächlich der ernstzunehmende Versuch, diese Realität zur Kenntnis zu nehmen. Doch so löblich die Idee ist, so holprig ist die Umsetzung.