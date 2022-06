Für Ostdeutschland lag derAnteil für Vollzeitbeschäftigte mit Bruttoentgelten unter 2.500 Euro, in den auch Berlin (24,7 Prozent) einbezogen wurde, bei 37,4 Prozent. Der westdeutsche Vergleichswert wurde mit 21,6 Prozent angegeben, der bundesweite mit 24,5 Prozent. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Corona-Pandemie den Arbeitsmarkt im Jahr 2020 stark beeinflusst hat. So habe es viel Kurzarbeit gegeben, aber auch Corona-Zulagen in bestimmten Branchen oder Berufen.