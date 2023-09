Bürgermeisterin Steffi Trittel stellt sich nach über 30 Jahren in der Kommunalpolitik nicht noch einmal zur Wahl. Sie räumt den Posten in einer großen Gemeinde. Die Hohe Börde, westlich von Magdeburg, direkt an der A2 dürfte durch die Intel-Ansiedlung in den kommenden Jahren viel Interessen von Investoren auf sich ziehen.