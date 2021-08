Doch es gibt ein Problem, denn nicht nur die Windräder könnten verschwinden, sondern mit ihnen auch die Standorte. In den ersten Jahren waren nämlich die Vorgaben zum Aufbau der Windräder nicht sehr streng. Das hat sich inzwischen jedoch geändert, so Felix Langner: "Es gibt nun sogenannte Windvorranggebiete, die der Gesetzgeber festgelegt hat. Nur an diesen Stellen darf man ein Windrad errichten und an anderen eben nicht. Viele der Bestandsanlagen stehen allerdings in Gebieten, die nicht mehr als Windvorranggebiete ausgewiesen sind." Dort also werden keine neuen Windräder mehr in Betrieb gehen.