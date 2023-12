Gleich zwei Mal musste die Landesgartenschau (Laga) in Bad Dürrenberg verschoben werden. Erst wegen der Corona-Pandemie und anschließend wegen verzögerter Bauarbeiten. Im Frühjahr 2024 ist es nun soweit: Vom 19. April bis 13. Oktober wird die Solestadt zum Gastgeber der fünften Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt. Zentrum der Ausstellung ist dann der historische Kurpark in Bad Dürrenberg. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Was laga währt, wird endlich gut. Bildrechte: Andreas Manke/MDR

Es ist der größte Erfolg in der Geschichte des 1. FC Magdeburg: der Europapokalsieg am 8. Mai 1974 beim Finale in Rotterdam. Gegner von Uli Schulze, Jürgen Sparwasser, Wolfgang Seguin und Co war damals der AC Mailand. Mit 2:0 setzten sich die Blau-Weißen dereinst durch. Bildrechte: imago/Kicker/Eissner, Liedel