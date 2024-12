Vieles davon wurde über Jahrzehnte durch die Mitarbeiter hart erkämpft. Manager-Boni und Dividenden für die Aktionäre stehen derzeit hingegen nicht zur Disposition. Das bringt die Gewerkschafter umso mehr auf die Palme. "Das ist das, was mich am meisten so ärgert, dass die Mitarbeiter dafür verantwortlich gemacht werden sollen, was das Management falsch gemacht hat", sagt IG-Metall-Vertrauensmann Eike Rau in Wolfsburg, "Jeder normale Mitarbeiter, der am Band steht, am Auto arbeitet, der eine Schraube falsch setzt […], wird zur Rechenschaft gezogen und das Management versenkt Milliarden und es passiert nichts."