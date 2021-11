Natzke forderte in dem Zusammenhang, die Förderung auf neue Füße zu stellen, und verwies auf den Ist-Zustand: "Das ist jetzt ein bürokratisches Monster. Viele Waldbesitzer scheuen sich davor, dieses Instrument überhaupt in Anspruch zu nehmen, was für viele aber eigentlich die einzige Möglichkeit ist, um mit vertretbarem Aufwand wieder eine Aufforstung vornehmen zu können." Nach den Worten Natzkes ist man dazu bereits in Gesprächen mit dem zuständigen Forstminister Sven Schulze.