Bildrechte: Hochschule der Sächsischen Polizei

Kriminalität und Sicherheit Kriminologe Marcel Schöne: "Waffenverbotszonen lösen keine Konflikte"

Hauptinhalt

06. April 2025, 10:18 Uhr

Waffenverbotszonen wie in Magdeburg und Halle sollen Kriminalität senken und das Sicherheitsempfinden erhöhen. Doch ob sie das schaffen, ist umstritten. Der Kriminologe Marcel Schöne hat die Waffenverbotszone in Leipzig in einer Studie untersucht. Er fand dabei nur kurzzeitige positive Effekte und sieht deshalb in der Maßnahme keine langfristige Lösung.