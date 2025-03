Die Waffenverbotszonen am Halleschen Riebeckplatz und vor dem Magdeburger Hauptbahnhof können laut Innenministerium dauerhaft bestehen bleiben. Das Ministerium begründete das mit einem veränderten Bundesgesetz. Die Polizeibehörden in Sachsen-Anhalt haben den Angaben nach ihre Verordnungen entsprechend angepasst, damit sie mit dem Gesetz im Einklang stehen. Mitte April sollen sie veröffentlicht werden.

Änderungen im Waffenrecht

Mit den Änderungen im bundesweiten Waffenrecht sei es nun grundsätzlich verboten, Waffen in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenfernverkehrs oder an Bahnhöfen mitzuführen, hieß es. Laut Innenministerium sind die Bahnhöfe in Magdeburg und in Halle damit bundesgesetzlich festgelegte Waffenverbotszonen.

Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Jens Wolf Außerdem darf die Landespolizei auch andernorts Waffenverbotszonen einrichten und Menschen dort kontrollieren, also auch am Willy-Brandt-Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof und am Riebeckplatz in Halle. Die Waffenverbotszone am halleschen Riebeckplatz und am Hauptbahnhof war Ende 2020 eingerichtet worden.

Polizeiinspektion zieht Revision zurück

Das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg hatte die Waffenverbotszone in Halle im September 2023 für unrechtmäßig erklärt. Es gebe dafür keine rechtliche Grundlage. Damit gab das Gericht einem Studenten Recht, der willkürliche Kontrollen befürchtete. Die Polizeiinspektion Halle rief nach dem Urteil das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig an. Nach Angaben des Innenministeriums wurde diese Revision wegen der neuen Gesetzeslage nun zurückgezogen.