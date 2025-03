Mit den Änderungen im bundesweiten Waffenrecht sei es nun grundsätzlich verboten, Waffen in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personen-Fernverkehrs oder an Bahnhöfen mitzuführen, hieß es. Laut Innenministerium sind die Bahnhöfe in Magdeburg und in Halle damit bundesgesetzlich festgelegte Waffenverbotszonen.

Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Jens Wolf

Außerdem darf die Landespolizei auch andernorts Waffenverbotszonen einrichten und Menschen dort kontrollieren, also auch am Willy-Brandt-Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof und am Riebeckplatz in Halle. Die Waffenverbotszone am halleschen Riebeckplatz und am Hauptbahnhof war Ende 2020 eingerichtet worden.