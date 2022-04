Beispiel Weißenfels Warum die Menschen den Wahllokalen fernbleiben

Hauptinhalt

Bildrechte: Attila Dabrowski

In mehreren Orten in Sachsen-Anhalt wurden vergangenen Sonntag neue Stadtoberhäupter gewählt – sei es als Bürgermeister oder Oberbürgermeister. Was dabei aufgefallen ist: Die Wahlbeteiligung war ausgesprochen niedrig. Was die möglichen Gründe dafür sind.