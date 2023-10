Der Vorgang sei ein "demokratischer Normalfall", sagte Danny Schindler, Direktor des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin, im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Die Neuordnung sei notwendig, weil gesetzlich geregelt sei, dass in jedem Wahlkreis in Deutschland in etwa gleich viele Menschen leben müssen. Dies sei auch eine "Frage der Gerechtigkeit".