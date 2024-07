Trockenheit Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt steigt: zweithöchste Gefahrenstufe in Wittenberg

Hauptinhalt

19. Juli 2024, 16:30 Uhr

Angesichts der Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt erneut an. Im Landkreis Wittenberg gilt mittlerweile die zweithöchte Gefahrenstufe. Am Wochenende könnte sich die Lage weiter verschärfen: Wo aktuell vor Waldbrand gewarnt wird.