Zuletzt hatte die Landesregierung sich besorgt über den Zustand der Wälder in Sachsen-Anhalt geäußert. Laut dem Bericht aus dem Jahr 2023 gelten elf Prozent aller Bäume im Land als geschädigt. Das sei fast dreimal so viel wie der Mittelwert seit 1991. Grund dafür ist demnach, dass durch die Trockenheit der vergangenen Jahre Schäden an den Bäumen zugenommen hätten. Sie seien stärker von Schädlingen befallen und die Kronen seien weniger dicht.