Nach Waldsterben Waldumbau in Sachsen-Anhalt verzögert sich

Der Waldumbau in Sachsen-Anhalt verzögert sich. Davon geht Forstminister Sven Schulze (CDU) aus. Der Minister sagte bei einem Besuch in der Landesdarre in Annaburg im Landkreis Wittenberg, Wald mache in Sachsen-Anhalt 26 Prozent der Gesamtfläche aus. Das solle eigentlich auch so bleiben. Durch Borkenkäfer und Trockenheit stehe man aber vor großen Herausforderungen. Die Bäume, die in den letzten Jahrzehnten gepflanzt worden seien, würden nicht automatisch die sein, die man auch jetzt pflanzen wolle.