In den Wäldern Sachsen-Anhalts müssen laut Waldbesitzerverband etwa 100.000 Hektar neu aufgeforstet werden. Um den Wald stehe es schlechter als befürchtet. Neue Luftaufnahmen zeigen demnach ein verheerendes Bild: In einigen Gebieten des Landes sind bis zu 30 Prozent der Waldfläche geschädigt. Besonders betroffen ist der Harz, aber auch die Region Anhalt und Wittenberg.

Ein weiteres Problem ist fehlendes Saatgut. Die Zapfenernte fiel zuletzt schlecht aus, heißt es von der staatlichen Landesdarre in Annaburg im Kreis Wittenberg. "Wir können statt 70 Tonnen Saatgut, wie in guten Jahren, diesmal nur ungefähr ein Drittel der Menge bereitstellen", sagt Philipp Nahrstedt Leiter des Betreuungsforstamts in Annaburg. Der dringend nötige Waldumbau in Sachsen-Anhalt wird sich auch deswegen um Jahre verzögern.