Die Feuerwehren in Sachsen-Anhalt sind im Jahr 2021 zu insgesamt 39 Waldbränden gerufen worden. Das zeigen Zahlen des Landeszentrums Wald. Demnach hat es auf einer Fläche von gut 22 Hektar gebrannt – das entspricht in etwa 31 Fußballfeldern. Was viel klingt, ist mit Blick auf die Vergleichswerte in den Jahren zuvor einerseits mit einer guten Entwicklung verbunden – und zugleich mit einer schlechten.