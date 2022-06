Am Montag hatte sich die Lage durch den anhaltenden Regen entspannt. In Treuenbrietzen – keine 20 Kilometer von der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt entfernt – war das Feuer am Freitagnachmittag ausgebrochen. Es wütete auf mehr als 200 Hektar Waldfläche. Drei Ortsteile mussten evakuiert werden, rund 620 Menschen waren betroffen. Sie konnten am Montag wieder in ihre Häuser zurückkehren. Auch in Beelitz mussten einige Straßen vorübergehend evakuiert werden, nachdem sich dort der Waldbrand schnell auf eine Fläche von 200 Hektar ausgebreitet hatte.

Löscharbeiten dauerten am Dienstag an

Laut rbb24 suchte die Feuerwehr am Dienstag Glutnester tief im Boden, um sie abzulöschen. Bei Beelitz wurden mit Hilfe von Räumpanzern und Löschhubschraubern Vorkehrungen geschaffen, um die Gebiete besser vor neuen Feuern zu schützen. Sorge bereitete dabei vor allem das warme, trockene und windige Wetter der kommenden Tage.

Die Waldbrandzentrale in Annaburg. Bildrechte: dpa Diese Sorge wird in Sachsen-Anhalt geteilt. Waldschützer warnen, das Land sei auf Großfeuer in militärischen Sperrgebieten nicht vorbereitet. Der Leiter der Waldbrandzentrale in Annaburg im Kreis Wittenberg, Philipp Nahrstedt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, die Feuer in Brandenburg seien auch in Sachsen-Anhalt frühzeitig erkannt worden. Allerdings hätten die Feuerwehrleute den Brandort bei Treuenbrietzen kaum erreichen können, da in den Wäldern immer noch viel Munition liege.

Probleme auch in militärischen Sperrgebieten in Sachsen-Anhalt möglich

Das wäre nach seinen Worten auch in der Oranienbaumer, Glücksburger oder Annaburger Heide ein Problem. Die Flächen gehörten größtenteils dem Bund und müssten dringend von alter Munition beräumt werden, so Nahrstedt. Schnelle Abhilfe könnten ihm zufolge 30 Meter breite Schneisen bringen, damit Kameraden dort im Notfall mit Schaumteppichen ein Übergreifen der Flammen verhindern könnten.

Waldbrandgefahr hat sich entspannt