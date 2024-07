Trockenheit Hohe Gefahr für Waldbrand im Südosten von Sachsen-Anhalt

20. Juli 2024, 11:54 Uhr

Durch die Trockenheit wird in Sachsen-Anhalt erneut die Waldbrandgefahr größer. In den Landkreisen Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld sowie in Dessau-Roßlau gilt mittlerweile die zweithöchte Gefahrenstufe. Am Wochenende könnte sich die Lage weiter verschärfen: Wo aktuell vor Waldbrand gewarnt wird.