Nach heißem Wochenende Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt weiter erhöht

22. Juli 2024, 12:05 Uhr

In weiten Teilen von Sachsen-Anhalt ist die Waldbrandgefahr weiterhin mittel bis hoch. In den Landkreisen Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld sowie in Dessau-Roßlau gilt seit Tagen die zweithöchste Gefahrenstufe. Wo aktuell vor Waldbrand gewarnt wird.