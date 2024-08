In Sachsen-Anhalt ist die Waldbrandgefahr wieder mittel bis hoch. In fast allen Regionen des Landes liegt die Gefahrenstufe mindestens bei Stufe 3 von 5. Im Kreis Wittenberg, im südlichen Bereich von Anhalt-Bitterfeld sowie in Dessau-Roßlau gilt derzeit die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4. Genau wie im Jerichower Land in der Altmark und im Landkeis Börde, nördlich der Autobahn 2.