Trotz der Regenfälle in den vergangenen Wochen steigt in Sachsen-Anhalt die Waldbrandgefahr langsam an. Wie das Landeszentrum Wald am Dienstag mitteilte, gilt im Landkreis Harz und der Stadt Magdeburg seit heute die mittlere Gefahrenstufe 3 von 5. Das bedeutet, es besteht eine erhöhte Waldbrandgefahr. Wälder dürfen zwar weiterhin betreten, öffentliche Feuerstellen oder Grillplätze im und am Wald aber nicht mehr genutzt werden. Autos sollten zudem auf asphaltierten Parkplätzen abgestellt werden.