Zu wenig Regen Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt steigt

Wegen des trockenen Wetters steigt die Gefahr für Waldbrände in Sachsen-Anhalt. Das Landeszentrum Wald in Halberstadt weist für acht Kreise, Städte und Regionen die Warnstufe 4 von 5 aus, für die restlichen zehn Kreise Stufe 3. Entspannung ist vorerst nicht zu erwarten, da es auch in den kommenden Tagen nicht regnen soll.