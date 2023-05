Die Dübener Heide, der Vorfläming und das Wittenberg-Elsterland können weiterhin besucht werden, allerdings darf in den Wäldern nicht mehr geraucht werden. Außerdem ist es verboten außerhalb der Grillplätze Feuer zu machen.

Auch für Wälder in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Altmarkkreis Salzwedel, Jerichower Land und Saalekreis, sowie in den Städten Stendal, Halle und Dessau-Roßlau gilt Rauch- und Grillverbot außerhalb der dafür vorgesehenen Stellen. Dort herrscht Warnstufe drei. Im Landkreis Börde ist die Waldbrandgefahr mit Stufe eins aktuell am niedrigsten.