Sind vorbereitet: Die Freiwillige Feuerwehr Hillersleben hat einen von 14 Tanklöschfahrzeugen im Land Sachsen-Anhalt, die auch überregional angefordert werden können. Bildrechte: MDR/Max Hensch

Ansonsten überwiegt in Sachsen-Anhalt die Gefahrenstufe 3. Sie gilt im Altmarkkreis Salzwedel, im Landkreis Börde nördlich der Autobahn, in Magdeburg, im Salzlandkreis, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, in Halle, im Saalekreis,im Burgenlandkreis, im Landkreis Harzund in Mansfeld-Südharz. Derzeit gilt nur noch in einem Bereich Sachsen-Anhalts die geringste Gefahren-Stufe 1: im südlichen Landkreis Börde.