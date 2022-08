Der Leiter des Nationalparks Harz , Roland Pietsch, sagte MDR SACHSEN-ANHALT vor dem Treffen, die Löschhubschrauber seien eine große Hilfe gewesen, es wäre aber gut gewesen, wären sie am Donnerstag bereits da gewesen statt am Freitag.

"Der Einsatz ist aus meiner Sicht wirklich gut gelaufen", so Pietsch. Man merke aber, dass man in der Zusammenarbeit noch besser werden kann. So müsse der Nationalpark in Zukunft früher alarmiert werden, um Maschinen vorzubereiten, die gegebenenfalls zum Einsatz kommen könnten. Die Einsatzleitstelle müsse den Nationalpark informieren und in die Einsatzplanung mit einbeziehen.