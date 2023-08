Eine kleine Rauchsäule ist aus Wernigerode zu sehen: Doch für die Feuerwehrleute im Harz ist klar, sie werden in den nächsten Tagen nicht aus den Einsatzklamotten kommen. Das Feuer im September letzten Jahres am Brocken hält von Anfang an den gesamten Landkreis in Atmen. Schnell breitet sich durch das trockene Holz der Brand entlang einer Hanglage aus. Für die Feuerwehrleute ist die steile Hanglage mit einem Gefälle von 30 bis 45 Prozent ein Problem. Mit Löschfahrzeugen ist kein Vorankommen. Hilfe kann nur aus der Luft kommen. Polizei und Bundeswehr schicken schwere Hubschrauber, um zu helfen. Am Ende wird der Einsatz über 300 Feuerwehrleute, sieben Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge aus Italien fast eine Woche binden.