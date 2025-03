Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Wetter Sonne und Trockenheit: Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt steigt

24. März 2025, 16:29 Uhr

Frühlingshaftes und trockenes Wetter in Sachsen-Anhalt sorgt für steigende Waldbrandgefahr. Nach Angaben des Landeszentrums Wald gilt in allen Landkreisen mindestens die Gefahrenstufe 3 von 5. In einigen Kreisen ist die Gefahr sogar noch höher.