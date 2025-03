Die aktuellen Wetterverhältnisse sorgen für eine steigende Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt. Derzeit gilt laut Landeszentrum Wald in vielen Landkreisen mindestens die mittlere Waldbrandwarnstufe 3. Im Landkreis Börde ist die Waldbrandgefahr inzwischen auf die zweithöchste Stufe gestiegen – genau wie in Wittenberg. Im Salzlandkreis und in Magdeburg ist die Waldbrandgefahr seit Montag etwas gesunken. Hier gilt derzeit Stufe 2 von 5.