Die Region: Die Urlaubsregion Mittelelbe erstreckt sich, wie der Name schon vermuten lässt, in der Mitte von Sachsen-Anhalt von der Börde im Westen bis hin zur Dübener Heide im Osten. Dazwischen liegen die Elbe und die Landeshauptstadt Magdeburg. In der Region sind nach Angaben des Tourismusverbands Elbe-Börde-Heide etwa 300 Kilometer Wanderwege markiert, darunter auch Abschnitte des St. Jakobus Pilgerweges und des Luther-Pilgerweges.