In Sachsen-Anhalt haben in der Nacht zu Montag Aktionen zum bundesweiten Warnstreik begonnen. Betroffen ist vor allem der Zugverkehr. Bereits am Sonntag kam es zu ersten Ausfällen und Verspätungen. Am Montag hat die Bahn bundesweit den Fernverkehr eingestellt. Auch Regionalzüge und S-Bahnen fahren laut Bahn vorerst nicht.