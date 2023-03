Bundesweiter Streikaufruf Warnstreik in Sachsen-Anhalt: Züge stehen still

Die Züge in Sachsen-Anhalt stehen am Montagmorgen still. Grund ist der bundesweite Warnstreik der Gewerkschaften EVG und Verdi. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und bei mehreren Verkehrsunternehmen sind im Tarifstreit aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Landesweit kommt es auch in kommunalen Kitas und Behörden zu Einschränkungen.