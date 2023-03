In Sachsen-Anhalt sind am Montag durch den bundesweiten Warnstreik fast alle Zugverbindungen ausgefallen. Am Montag hat die Bahn bundesweit den Fernverkehr eingestellt. Auch Regionalzüge und S-Bahnen fuhren vorerst nicht. Die Busse und Straßenbahnen in den großen Städten Halle und Magdeburg fahren den Verkehrsbetrieben zufolge größtenteils wie gewohnt. Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) könnten im Laufe des Tages auch einzelne Regionalverbindungen wieder aufgenommen werden. Das hinge aber vom Streikverlauf ab.