In einigen Teilen von Sachsen-Anhalt fahren am Freitag weder Busse noch Bahnen. Grund ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat und der um 4 Uhr am Morgen begonnen hat.

Der kommissarische Landesfachbereichsleiter, Paul Schmidt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, betroffen seien alle kommunalen Verkehrsunternehmen im Land, also die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), die Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) sowie die Dessauer Verkehrsgesellschaft.

1,50 Euro mehr Stundenlohn gefordert

Es gehe um die Einkommen der Kolleginnen und Kollegen. Man fordere einen Euro mehr Stundenlohn als Inflationsausgleich plus weitere 50 Cent pro Stunde zur Aufwertung des Berufsbildes. Denn schon jetzt sei sichtbar, dass die Betriebe massive Probleme hätten, freie Stellen überhaupt noch zu besetzen, erklärt Schmidt.

Der Warnstreik hat mit Betriebsbeginn am Freitagmorgen begonnen und soll bis 14 Uhr dauern. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den kommenden Montag angesetzt.

Schülerverkehr in Halle fällt aus

In Halle werden am Freitag kaum Straßenbahnen unterwegs sein. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Wegen des Streikaufrufs rechnet die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) in Halle ab Betriebs-Beginn in den frühen Morgenstunden mit erheblichen Einschränkungen. Laut Pressestelle ist davon auszugehen, dass alle Bus- und Bahnlinien betroffen sein werden, auch der Schülerverkehr. Eltern wird geraten, sich um eine alternative Beförderung ihrer Kinder zu bemühen.



Zeitnah solle über "neue Entwicklungen" informiert werden. Zudem sei man bemüht, den Linienbetrieb nach dem Streik so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.

Kein Straßenbahn- und Busverkehr in Magdeburg – mit einer Ausnahme

Laut Pressestelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wird es in der Landeshauptstadt für zehn Stunden keinen Straßenbahn- und Busverkehr der MVB geben. Ausgenommen sei die Schienenersatzverkehrs-Linie 46 (Allee-Center – Heumarkt), da sie durch Fremd-Unternehmen gefahren werde.

In Magdeburg werden für zehn Stunden kaum Bahnen und Busse fahren. Bildrechte: Magdeburger Verkehrsbetriebe, Tim Stein Ab 14 Uhr werde der reguläre Verkehr mit allen Straßenbahn- und Buslinien schrittweise wieder aufgenommen. Da die Fahrzeuge aber aus den Depots ausrücken müssten, sei mit einem fahrplanmäßigen Betrieb erst gegen 15:30 Uhr zu rechnen.



Als Alternative wird auf die Angebote der im Verkehrsverbund "marego" organisierten Verkehrsunternehmen verwiesen. So fahren Regionalbahnen, S-Bahnen und Regionalbusse im Stadtgebiet trotzdem.

Dessau rechnet mit erheblichen Einschränkungen

Auch in Dessau-Roßlau wird es ab Betriebs-Beginn zu erheblichen Einschränkungen im gesamten Linien-Angebot von Bussen und Straßenbahnen kommen, wie die Stadtwerke Dessau mitgeteilt haben. Es könnten dabei alle Linien betroffen sein, auch der Schüler-Verkehr. Soweit möglich sollten Eltern deshalb auf eine alternative Beförderung ihrer Kinder zur Schule zurückgreifen.

Stadt- und Regionalverkehr im Burgenlandkreis entfällt

Die Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) teilte mit, dass am Freitag von Betriebs-Beginn an bis 18 Uhr sämtliche Linien des Stadt- und Regionalverkehrs im gesamten Gebiet der PVG Burgenlandkreis mbH entfallen. Man bitte die Fahrgäste um Verständnis.

Bahnen in Naumburg fahren