In den Schulen in mehreren Landkreisen in Sachsen-Anhalt droht in der neuen Woche offenbar Unterrichtsausfall. Hintergrund ist ein ganztägiger Warnstreik kommenden Dienstag, zu dem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen hat. Danach sind tarifbeschäftigte Gewerkschaftsmitglieder in Magdeburg sowie den Landkreisen Stendal, Börde, Jerichower Land, Harz, Altmarkkreis Salzwedel sowie dem Salzlandkreis aufgerufen, am 23. November ihre Arbeit niederzulegen.