Zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen sind die Beschäftigten der Halleschen Verkehrs-AG. Dort sollen nach den Plänen von Verdi von Betriebsbeginn bis 1 Uhr am Folgetag keine Bussen und Bahnen fahren. In Magdeburg sind Beschäftigte der Verkehrsbetriebe zwischen Betriebsbeginn und Mitternacht zum Warnstreik aufgerufen. Auch in der Landeshauptstadt dürften Busse und Bahnen also ganztägig stillstehen. Dasselbe gilt für Busse im Burgenlandkreis. In Dessau sind Beschäftigte der Verkehrsgesellschaft zwischen Betriebsbeginn und 22 Uhr zum Warnstreik aufgerufen.