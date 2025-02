Die Warnstreiks beginnen demnach am Dienstag im Norden des Landes sowie im Burgenlandkreis und in Dessau-Roßlau . Betroffen seien unter anderem Kitas und Horte, Verwaltungen, Jobcenter und die Standorte der Bundesagentur für Arbeit. Auch beim Winterdienst und bei der Straßenreinigung werde gestreikt. Von der Stadtverwaltung in Dessau hieß es am Montagabend, man bitte Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für längere Wartezeiten.

In Magdeburg werden die Streikenden am Dienstag laut Verdi außerdem der Opfer des Anschlags in München gedenken. Dafür sei eine Zusammenkunft an der Johanniskirche geplant. Am 13. Februar waren bei einem Anschlag auf einen Demonstrationszug von Verdi zwei Menschen getötet und fast 40 verletzt worden.