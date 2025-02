Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden am Mittwoch (5. Februar) fortgesetzt. Wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mitteilte, sind diesmal die kommunalen Beschäftigten im Saalekreis zum ganztägigen Ausstand aufgerufen. Betroffen davon sind demnach Kitas und Horte, Verwaltungen, Jobcenter, die Bundesagentur für Arbeit sowie alle Dienststellen des Landratsamtes. Nach Angaben der Gewerkschaft ist am Vormittag auf dem Domplatz in Merseburg eine Kundgebung geplant.