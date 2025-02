Bereits am Donnerstag (6. Februar) hatten Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die kommunalen Beschäftigten im Burgenlandkreis aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen. Auch in anderen Kommunen Sachsen-Anhalts hatte es in der vergangenen Woche bereits mehrfach Warnstreiks im Öffentlichen Dienst gegeben. Am Dienstag war der Norden des Landes betroffen, darunter Magdeburg, Stendal und Haldensleben sowie die Landkreise Börde, Harz und Jerichower Land. Am Mittwoch waren die Beschäftigten im Saalekreis zum Ausstand aufgerufen.



Größere Einschränkungen hatte es bislang aber nicht gegeben. Eine Stadtsprecherin aus Naumburg teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, ihr sei nicht bekannt, dass Kitas, Horte oder Einrichtungen der Stadtverwaltung geschlossen bleiben müssten. Nach MDR-Informationen blieben in Hohenmölsen im Burgenlandkreis eine Kita und ein Hort zu. In Zeitz und Weißenfels waren keine Kindereinrichtungen von den Aktionen betroffen.

Bildrechte: MDR/ Attila Dabrowski