An Schulen und Hochschulen in der Südhälfte Sachsen-Anhalts stehen Warnstreiks bevor. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW hat dazu für Mittwoch aufgerufen. Betroffen sind demnach die Städte Halle und Dessau-Roßlau sowie die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Saalekreis und der Landkreis Wittenberg.

Die Gewerkschaft GEW vertritt die Interessen der Beschäftigten im Bildungsbereich. Bildrechte: imago images/Seeliger

Hintergrund ist der Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes, in dem sich seit Anfang Oktober keine Lösung abzeichnet. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten der Länder fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich, im Gesundheitswesen 300 Euro. Azubis sollen von 100 Euro mehr pro Monat profitieren. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder wies diese Forderungen bereits zwei Mal zurück. Ende November soll weiter verhandelt werden.



Schüler und Eltern müssten wegen der Warnstreiks mit Unterrichtsausfall rechnen, so eine GEW-Sprecherin. Einbezogen in die Aktion seien auch die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die Hochschule Merseburg. Fünf Prozent mehr Lohn seien fair und nötig, so die GEW-Landesvorsitzende Eva Gerth. Die Beschäftigten an Schulen und Hochschulen hielten die Einrichtungen während der Pandemie am Laufen. Gerth verwies auch auf steigende Lebenshaltungskosten und darauf, dass der öffentliche Dienst Vorbild für faire Bezahlung sein müsse.