Warntag am 8. Dezember Erneut Probealarm Anfang Dezember in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt beteiligt sich am bundesweiten Warntag am 8. Dezember. Es soll getestet werden, wie Menschen vor Katastrophen und bei Notsituationen gewarnt werden können. Erstmalig soll das sogenannte Cell-Broadcasting genutzt werden – Warnungen, die direkt als Nachricht an Handys geschickt werden. Bei einem bundesweiten Probealarm-Tag vor zwei Jahren hatte es zahlreiche Probleme und Aussetzer gegeben.