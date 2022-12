Am Donnerstag ist Warntag. Um 11 Uhr werden auch in Sachsen-Anhalt Sirenen heulen und Alarmsignale auf Handys ertönen. Um 11:45 Uhr soll es Entwarnung geben. Der Warntag ist ein Test, wie gut die Bevölkerung in Deutschland im Fall einer Katastrophe gewarnt werden kann.