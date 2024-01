Bildrechte: MDR/Mayte Müller

Blitzeis Warnung vor Glätteunfällen in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

12. Januar 2024, 03:15 Uhr

Gefrierender Sprühregen sorgt in mehreren Regionen Deutschlands für gefährliches Blitzeis. In Sachsen-Anhalt sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes besonders die Gebiete zwischen Harz und Altmark betroffen. Zu größeren Verkehrsunfällen soll es bislang nicht gekommen sein. Auch am Freitagvormittag sollte noch mit gefährlich glatten Straßen gerechnet werden.