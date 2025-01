Wetterwarnung Schnee und Eis behindern Verkehr in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

10. Januar 2025, 06:42 Uhr

Das Winterwetter sorgt in Sachsen-Anhalt weiter für Glatteis auf Straßen und Wegen. Am Freitag ist von Regen über Graupel bis zu Schneefall alles möglich. Nachdem am Donnerstag mehrere Verkehrsbetriebe ihren Linienverkehr einstellen mussten, will der ÖPNV den Betrieb am Freitag wieder aufnehmen.