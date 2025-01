Wetterwarnung Viele Unfälle in Sachsen-Anhalt wegen Schnee und Eis

10. Januar 2025, 19:29 Uhr

Das Winterwetter sorgt in Sachsen-Anhalt weiter für Glatteis auf Straßen und Wegen. Im ganzen Land gab es Unfälle. Nachdem am Donnerstag mehrere Verkehrsbetriebe ihren Linienverkehr einstellen mussten, hatte der ÖPNV auch am Freitag Probleme – so im Harz und im Landkreis Mansfeld-Südharz.